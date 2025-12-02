Stava trasportando un grosso carico di fuochi d' artificio in casa 47enne denunciato dalla polizia
Sorpreso mentre stava portando in casa, senza alcuna precauzione, Un catanese di 47 anni è stato sorpreso dagli agenti della squadra artificieri dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania mentre stava portando in casa quaranta tipi diversi di fuochi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
La Procura di S. Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per far luce sulla tragica morte del 51enne camionista rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. La salma dell’uomo, residente ad Atripalda con la moglie ed i due figli, e’ stata trasferita in - facebook.com Vai su Facebook
Stava trasportando un grosso carico di fuochi d'artificio in casa, 47enne denunciato dalla polizia - L'uomo aveva acquistato, probabilmente tramite canali illeciti, ben 40 tipi diversi di fuochi d'artificio, con l'intenzione di depositarli impropriamente nella propria abitazione ... Segnala cataniatoday.it
Schiacciato dal carico che stava trasportando, camionista perde la vita a Marcianise - Il carico, probabilmente a causa di una brusca frenata, è scivolato dal vano contenitore finendo nella cabina del mezzo. Da internapoli.it
Schiacciato dal carico che trasportava: cinquantunenne autista muore sul colpo - ATRIPALDA – Un cinquantunenne autista residente in Irpinia e’ rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. Secondo irpinianews.it
Schiacciato dal carico che trasportava: inchiesta sulla morte del cinquantunenne Marian - ATRIPALDA – Sara’ un’ inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere a far luce sulla tragica fine del cinquantunenne autista rimasto schiacciato dal carico che stava trasportando. Riporta irpinianews.it