Stava trasportando un grosso carico di fuochi d' artificio in casa 47enne denunciato dalla polizia

Cataniatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sorpreso mentre stava portando in casa, senza alcuna precauzione, Un catanese di 47 anni è stato sorpreso dagli agenti della squadra artificieri dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania mentre stava portando in casa quaranta tipi diversi di fuochi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

