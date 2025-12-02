Statuto studenti | novità sanzioni disciplinari allontanamento da 2 a oltre 15 giorni organizzazione attività di cittadinanza attiva e solidale Chiarimenti sul DPR 134 2025

L’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha diffuso una nota di chiarimento sul D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025, che modifica – in attuazione della Legge 1502024 – lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 2491998), già riformato nel 2007 dal D.P.R. 2352007. L'articolo Statuto studenti: novità sanzioni disciplinari (allontanamento da 2 a oltre 15 giorni), organizzazione attività di cittadinanza attiva e solidale. Chiarimenti sul D.P.R. 1342025 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

