Statua del giudice beato Rosario Livatino al Dipartimento di Legge della Università Vanvitelli
Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata scoperta a Santa Maria Capua Vetere, all’aulario della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi Luigi Vanvitelli, la statua dedicata al giudice beato Rosario Livatino, posta all’ingresso della struttura. Presente al convegno che ha preceduto la cerimonia anche il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. “ Un uomo di legge che ha servito lo Stato con rigore, equilibrio e professionalità” ha affermato il Rettore Gianfranco Nicoletti. “La sua grandezza – ha aggiunto – risiedeva non solo nella sua competenza giuridica, ma anche e soprattutto nella sua integrità morale e nella sua profonda fede cristiana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
