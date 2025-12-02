Stati generali dell' infanzia 400 persone allo Zen | Palermo sta emettendo il vagito della sua nuova rinascita

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un teatro stracolmo con oltre 400 persone, energia palpabile e la voglia di essere determinanti nelle politiche per l’infanzia, l’adolescenza e i giovani a Palermo. Ieri pomeriggio, nella parrocchia San Filippo Neri allo Zen, organizzazioni della società civile, terzo settore, parrocchie, scuole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

stati generali infanzia 400Infanzia e giovani, allo Zen gli Stati generali - Più di 150 associazioni del terzo settore si sono riunite per discutere di strategie dedicate alla popolazione giovanile: «La repressione non basta, servono presìdi educativi permanenti» ... Riporta lasicilia.it

Palermo lancia gli Stati Generali dell’Infanzia: 117 adesioni e numeri in crescita | DATA - Sono già 117 le adesioni che sostengono l’appello per la realizzazione degli “Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le Politiche Giovanili” della città di Palermo. Scrive strettoweb.com

La Regione: "Serve una legge per limitare gli smartphone a scuola" - La proposta dell'assessora Conti alla presentazione degli Stati generali dell'infanzia e dell'adolescenza. Segnala rainews.it

Gli Stati Generali dell’Infanzia. Conti: "Niente telefonini ai piccoli. E ok al nuovo calendario scolastico" - Bologna, 6 maggio 2025 – Al via gli Stati Generali dell’infanzia e dell’adolescenza in città dal 22 maggio al 6 giugno. Scrive ilrestodelcarlino.it

Alghero, gli Stati Generali dell’infanzia a Lo Quarter - 30 nella sala conferenze de Lo Quarter gli Atti degli Stati Generali dell’Infanzia “Contra a sa violentzia a sas feminas”, ... Lo riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Stati Generali Infanzia 400