Statale 36 auto a fuoco lungo la nuova Lecco-Ballabio

Leccotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Auto a fuoco lungo la Statale 36 per la Valsassina. L'incendio ha devastato una vettura che viaggiava lungo la SS36 racc Lecco-Ballabio e sul posto sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco del comando di Lecco. L'allarme è scattato alle ore 18.50 di oggi, martedì 2 dicembre poco prima della. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

