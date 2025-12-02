Stasera debutta ‘L’altro ispettore’ su Rai 1 la fiction che affronta la sicurezza sul lavoro

(Adnkronos) – In onda stasera, martedì 2 dicembre, in prima serata su Rai 1, la prima delle tre puntate della fiction "L'altro ispettore" con Alessio Vassallo. Diretta da Paola Randi, è la prima fiction ad affrontare il tema della sicurezza sul lavoro, liberamente tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, attraverso il racconto delle vicende dell’ispettore . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

