Star Trek com' era il film cancellato del Noah Hawley di Alien | Pianeta Terra?

Ospite del podcast Smartless, Noah Hawley, fresco del successo della serie Alien: Pianeta Terra, ha raccontato che fine abbia fatto il progetto che aveva proposto alla Paramount per un nuovo Star Trek. In teoria approvato, ma poi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Star Trek, com'era il film cancellato del Noah Hawley di Alien: Pianeta Terra?

