Stankovic sfida il suo recente passato | Casa mia è sempre Milano Esposito? Per me è un fratellino ma domani ho un obiettivo

Stankovic in un’intervista a ‘La Repubblica’ ripercorre la sua avventura in nerazzurro e svela anche i rapporti con Esposito e Chivu. Le sue parole Filip Stankovic, portiere del Venezia, si prepara a un ritorno emozionante a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Inter. Figlio della leggenda nerazzurra Dejan e cresciuto calcisticamente nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stankovic sfida il suo recente passato: «Casa mia è sempre Milano. Esposito? Per me è un fratellino, ma domani ho un obiettivo»

Altre letture consigliate

#ModenaVolley - "Gazzetta di Modena" - Oggi la #Valsa sfida #Grottazzolina e ritrova il grande ex #Stankovic - facebook.com Vai su Facebook

Stankovic sfida il suo recente passato: «Casa mia è sempre Milano. Esposito? Per me è un fratellino, ma domani ho un obiettivo» - Stankovic in un’intervista a ‘La Repubblica’ ripercorre la sua avventura in nerazzurro e svela anche i rapporti con Esposito e Chivu. Come scrive calcionews24.com

Inter, Aleksandar Stankovic può tornare subito alla base: la prima chiamata della Serbia può far impennare il suo valore di mercato - E' una crescita graduale ma costante quella che sta vivendo in questa fase della sua giovane carriera Aleksandar Stankovic. Da calciomercato.com