Stankovic pronto a fare i conti con il proprio passato | Sono serbo nato a Roma Ma casa mia è Milano…

Inter News 24 Stankovic entusiasta all’idea di tornare a San Siro per affrontare l’Inter di Chivu in Coppa Italia: le parole del giovane portiere. Filip Stankovic, portiere del Venezia, si prepara a un ritorno emozionante a San Siro per gli ottavi di Coppa Italia contro l’Inter. Figlio della leggenda nerazzurra Dejan e cresciuto calcisticamente nel vivaio interista, Filip ha raccontato a La Repubblica le sue emozioni alla vigilia del match, i ricordi d’infanzia a Milano e la sua nuova vita in laguna. MILANO – «Sono serbo, nato a Roma. Ma casa mia è Milano. Da bambino vedevo lo stadio dalle finestre. 🔗 Leggi su Internews24.com

