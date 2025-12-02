Stamperia Fiorentina Contratto modificato dai nuovi titolari cinesi Lavoratori in sciopero
Prato, 2 dicembre 2025 – Orari di lavoro impossibili, la produzione che passa avanti a tutto, e un livellamento al ribasso delle competenze. In sintesi, è quello che sta accadendo alla Stamperia Fiorentina, azienda leader da 60 anni, recentemente passata sotto la gestione di cittadini cinesi. Il conflitto che ha scatenato il blocco del lavoro coinvolge circa trenta dipendenti sia italiani che cinesi, ha origine nelle trattative tra i sindacati Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la proprietà saltate la scorsa settimana, quando l’azienda ha imposto unilateralmente modifiche all’orario di lavoro, ritenute inaccettabili dai lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
