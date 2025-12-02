“Nell’ecosistema della costiera sorrentina l’imprenditore edile Salvatore Langellotto era il predatore che con le sue intimidazioni marcava il territorio, e l’ambientalista Claudio d’Esposito e il giornalista Vincenzo Iurillo le scimmiette sull’albero che hanno avuto il coraggio, da sentinelle della legalità, di avvisare la comunità che stava arrivando il predatore “. La metafora scelta dal pm di Torre Annunziata Antonio Barba per motivare la richiesta di condanna a 5 anni dell’imputato, Langellotto, paragona Sorrento e il territorio costiero a una giungla. Dove vige la legge del più forte. Dove bisogna scappare se non si vuole essere sbranati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stalking al cronista del Fatto, il pm chiede 5 anni di pena. Il pm: “L’imprenditore Langellotto era un predatore, costiera sorrentina terra di saccheggio”