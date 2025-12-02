Stagione al via a Colere Nel 2025 altri 10 milioni di investimenti | completato il restyling del rifugio Aquila

Colere. Anche in Val di Scalve è ormai tempo di inforcare gli sci. Pronti, via. La nuova stagione invernale di Colere Infinite Mountain prenderà ufficialmente il via venerdì 5 dicembre, confermando la località come uno dei poli sciistici più dinamici delle Orobie. La riapertura degli impianti coincide con l’avanzamento del progetto di rilancio del comprensorio, che negli ultimi tre anni ha visto investimenti superiori ai 30 milioni di euro. Di questi, 10 solamente nel 2025 finalizzati a trasformare Colere in una destinazione montana fruibile tutto l’anno. Tra gli interventi più significativi figura la nuova struttura ricettiva Colere 1600 by Cloud 7 Hotels, progetto realizzato anche grazie al supporto dei fondi Pnrr che, secondo la stazione sciistica, conferma il ruolo strategico della destinazione nello sviluppo turistico della Val di Scalve. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

