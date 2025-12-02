Stage di Danza Polinesiana a Napoli

STAGE DANZA POLINESIANA NAPOLI SABATO 6 DICEMBRE ORE 11.00VOX MUNDI VIA DUOMO 73 PRENOTA IL TUO POSTO 338 798 1020. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

STAGE CON ALESSANDRA CELENTANO Complimenti alle nostre Giorgia e Maria che hanno partecipato allo stage di danza classica con la maestra @alessandra.celentano presso l’ Academie Pas De Bourrée Credete sempre in voi stesse - facebook.com Vai su Facebook

Körper, a Napoli la danza internazionale di IgorxMoreno - Marzo nel segno della danza internazionale e dell'inclusione allo spazio Körper, con quattro spettacoli presso la sede di Napoli ed artisti in tournée. Segnala ansa.it

In tremila a Piazza Plebiscito per Napoli Città Danzante - 000 partecipanti l'iniziativa "Napoli Città Danzante" in Piazza del Plebiscito in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Come scrive ansa.it

Napoli, Movimento Danza cerca artisti: open call per otto danzatori e performer under 35 - Movimento danza cerca artisti, otto danzatori e performer under 35 per una residenza retribuita e una performance finale a cura di Gabriella Stazio. Lo riporta fanpage.it