Sembara esserci una tendenza diffusa nel delegittimare il ruolo delle forze di polizia e, in generale, delle forze dell'ordine, con sentenze che vanno a depotenziare quelli che, in teoria, sarebbero reati gravi come l'aggressione a pubblico ufficiale. La sentenza della Consulta che ora prevede l'analisi caso per caso dei reati ascritti a chi è accusato di violenza, minacce e resistenza a pubblico ufficiale per utilizzare l'istituto della non punibilità per fatti lievi, che non era ammessa in precedenza. La denuncia arriva dal sindacato di Polizia Sap, che tramite il suo segretario generale, Stefano Paoloni, riferisce della sentenza del tribunale di Ascoli Piceno " che ha assolto per incapacità di intendere e di volere l’uomo che a San Benedetto del Tronto ha staccato una falange con un morso a una poliziotta ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stacca la falange a un’agente, assolto: “Incapace di intendere e volere”