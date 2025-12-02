Spuntano foto inedite di Sempio davanti a casa Poggi

Inedite per 18 anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, le foto che documentano il momento in cui Andrea Sempio, attuale indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta, per due volte, sulla scena dove i carabinieri della compagnia di Vigevano, il pm e le parenti della vittima stavano convergendo per rendersi conto di quanto accaduto. La prima istantanea, scattata alle 15.53, lo ritrae al volante dell'auto di famiglia, una Daewoo Lanos bianca con il finestrino abbassato. Pochi secondi dopo - sono sempre le 15.53 del 13 agosto 2007 - gli occhi del ragazzo allora 19enne, i lunghi capelli a incorniciare il viso con un filo di barba, puntano la sua interlocutrice: il profilo corrisponde a quello di una cronista della Provincia Pavese al lavoro col suo taccuino. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Spuntano foto inedite di Sempio davanti a casa Poggi

