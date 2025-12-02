Spunta un piano segreto per esiliare il principe Andrea | ecco a cosa pensa Re Carlo
Atmosfera sempre tesissima all'interno della Famiglia Reale, e non solo per i costranti attriti con Harry e Meghan, i ribelli Duchi di Sussex: a generare malumori è anche la presenza di Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta II e del Principe Filippo. L'ex Duca di York è finito travolto dalla bufera che si è scatenata con il caso di Jeffrey Epstein, finanziere americano condannato per reati sessuali. L'amicizia con Epstein, e le pesantissime accuse di Virginia Giuffre, che ha affermato di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con l'allora Principe Andrea quando era ancora minorenne, hanno distrutto al figura del terzogenito di Elisabetta II, coprendo di vergogna l'intera Royal Family. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
