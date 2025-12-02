Spunta un nuovo raggiro Ecco ‘Dante’ l’assicuratore

Si è presentato a casa di una coppia di anziani (foto d’archivio) per ‘controllare’ che i loro gioielli non provenissero da una rapina in gioielleria. Ovviamente, l’ennesima scusa scapestrata messa su dai professionisti della truffa per derubare gli anziani. Il delinquente, un quarantasettenne napoletano, non sapeva però di essere stato notato dai carabinieri delNucleo operativo della compagnia Bologna Centro, in servizio in zona Fossolo in borghese, che, insospettiti, hanno iniziato a seguirlo senza farsi notare. E così lo hanno visto entrare in un palazzo in largo Giovanni Ignazio Molina. Da cui, pochi attimi dopo, i militari dell’Arma hanno sentito provenire, dai piani superiori, le urla di una signora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

