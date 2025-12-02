Spunta altro caso di famiglia nel bosco bimbi allontanati dai genitori da 47 giorni

(Adnkronos) – Dopo la vicenda della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, spunta un altro caso a Caprese Michelangelo, tra le colline toscane, in provincia di Arezzo, dove due bambini di 8 e 4 anni sono stati allontanati dai genitori da 47 giorni e portati in una comunità protetta.

Ticket per i Crateri Silvestri, "ma quei terreni sono miei". Colpo di scena: sull'Etna spunta un (altro) proprietario.

#Milan, sorpresa dal bilancio. Stadio: prossimi passi. Mercato: spunta un altro bomber. Infortuni ... #stadiosansiro #SempreMilan

Spunta altro caso di famiglia nel bosco, bimbi allontanati dai genitori da 47 giorni - I bambini sono stati portati in una comunità protetta

Famiglia nel bosco, altro caso ad Arezzo: due figli di 8 e 4 anni allontanati dai genitori da 47 giorni. «Portati via in pigiama e senza scarpe» - Dopo la vicenda di Palmoli, in provincia di Chieti, spunta un altro caso a Caprese Michelangelo

Famiglia nel bosco, i soldi sul conto corrente sono stati… | Spunta il dettaglio che cambia tutto - La vicenda della famiglia di Palmoli, tra interpretazioni discordanti, nuove prove e rapporti controversi con le istituzioni, è ancora ben lontana dall'essere chiusa.

Famiglia nel bosco, spunta il libro di scuola che spinge all'asocialità. L'avvocato dei genitori rimette il mandato: "Ingerenze esterne" - Continua a far discutere il caso dei bambini tolti ai genitori a Chieti, la famiglia che vive nel bosco resta al centro del dibattito tra chi è contrario al provvedimento del tribunale e sostiene che

Caso famiglia nel bosco, l'esperto: "Il giudice non deve decidere cosa è meglio, ma se c'è un danno" - Il caso dei bambini di Palmoli ha riacceso il dibattito sui limiti dell'intervento dei giudici e sul principio dei tutela interesse prevalente del minore

Famiglia nel bosco, la gioia di papà Nathan per il primo pranzo nella casa nuova. I genitori davanti al giudice il 4 dicembre - Giovedì 4 dicembre sarà il giorno decisivo sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti: i genitori Catherine Birmingham e Nathan Trevallion saranno