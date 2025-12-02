Spray al peperoncino | come funziona chi può usarlo e perché sta diventando un regalo di sicurezza

U na donna che accelera il passo mentre attraversa un tratto di strada buio, un’altra che controlla lo specchietto dell’auto prima di scendere, una ragazza o un ragazzo che si spostano tra fermate dei mezzi affollate: momenti ordinari in cui l’attenzione si fa più vigile. La sicurezza personale è un pensiero discreto ma costante, che accompagna gli spostamenti di ogni giorno. E di tutti, uomini, donne, giovani e anziani. Da questa realtà nasce l’interesse crescente verso strumenti semplici e legali che permettono di muoversi con maggiore serenità. Tra questi, lo spray al peperoncino continua a crescere in popolarità, non solo come dispositivo di autodifesa ma anche come gesto affettivo: un modo per dire “ti voglio al sicuro” a chi si ama. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Spray al peperoncino: come funziona, chi può usarlo e perché sta diventando un regalo “di sicurezza”

