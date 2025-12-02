Sport in tv oggi | torna la Coppa Italia e non solo ecco l’intero programma

Giornata ricca di appuntamenti per lo sport in tv: ecco l’intero programma, con la Coppa Italia e non solo, per questo mercoledì 2 dicembre. Torna la Coppa Italia in questo martedì 2 dicembre e in campo scende la Juventus contro l’Udinese ma non sarà l’unico appuntamento della giornata. Di seguito tutti i dettagli: gli orari, dove vedere gli eventi in tv e in streaming e tanto altro. Sport in tv: il programma di questo mercoledì 2 dicembre. 03.00 Tennistavolo, ITTF Mixed Team World Cup 2025 a Chengdu (Cina): terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube ITTFWorld. 10.00 Nuoto, Europei vasca corta 2025: prima giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport HD dalle 10. 🔗 Leggi su Sportface.it

Oggi perdiamo una figura che ha fatto la storia dello sport con straordinario talento e passione. Nicola Pietrangeli è stato un simbolo del tennis italiano, il primo azzurro a vincere uno Slam, inserito nella Hall of Fame mondiale, un campione capace di ispirare d - facebook.com Vai su Facebook

