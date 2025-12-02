Sport in tv oggi martedì 2 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 2 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulla prima giornata di gare degli Europei di nuoto in vasca corta a Lublino (Polonia). L’Italia calerà alcuni dei suoi assi, ovvero Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo, Sara Curtis e Simona Quadarella. Un day-1 coi fiocchi, in cui anche le staffette 4×50 sl si ritaglieranno uno spazio importante. In primo piano la sfida della Nazionale italiana di calcio a 5 femminile, impegnata nei quarti di finale dei Mondiali 2025 contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 2 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

