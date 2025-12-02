Sport e valori gli oratori al centro della Philadelphia Junior Cup nazionale

I valori dell'amicizia, del rispetto e dell'inclusione attraverso il calcio. È con questo spirito che parte nel cuore di Napoli dal rione Don Guanella, la Philadelphia Junior Cup – Keep Racism Out, di nuovo in campo dopo un anno straordinario. Un progetto sportivo e formativo che ha coinvolto migliaia di ragazzi tra i 12 e .

