sponda giallorossa il dt cianni al lavoro per i rinforzi

A fine gara, uscendo dallo stadio, il presidente Massimiliano Guzzini, in modo riservato ma convinto ha espresso la sua soddisfazione per l’andamento del derby. Per l’andamento, beninteso, non per l’esito che un certo retrogusto amaro, indubbiamente, lo ha lasciato. Da un lato non possiamo non rilevare che in effetti, da qualche settimana, il vento sembra essere cambiato con una squadra più compatta e che sta acquisendo maggiori consapevolezze. Avremmo, onestamente, preferito vedere, nella prima frazione, maggiore aggressività nei confronti dell’esasperato giro palla della Maceratese ma, forse, il piano-partita prevedeva accortezza e prudenza e, se così è stato, non si possono dare tutti i torti a Savini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

