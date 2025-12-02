Spirito Santo Pranzo dell’amicizia A tavola 115 persone in difficoltà
Poggibonsi ha ospitato il Pranzo dell’amicizia, in occasione della Giornata mondiale dei poveri a suo tempo istituita da Papa Francesco. In totale 115 commensali, negli spazi della parrocchia dello Spirito Santo, mentre in cucina – accanto a uno staff collaudato di volontarie – si sono cimentati per alcune ore anche tre detenuti della Casa circondariale di Ranza, che hanno ottenuto un permesso per partecipare all’evento e per lavorare alla riuscita in compagnia degli addetti alle diverse mansioni. "Nessuno deve essere tenuto ai margini della società e tutti possono dare il loro contributo", hanno spiegato gli organizzatori di questo momento di fraternità cristiana, frutto della collaborazione a Poggibonsi tra la Caritas, la Misericordia e la San Vincenzo de’ Paoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
