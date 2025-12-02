Spettacolo Dorothea Wierer la campionessa italiana di biathlon trionfa nell’individuale a Ostersund

A lezione di Doro. La campionessa Dorothea Wierer si mette alle spalle tutte le avversarie: giovani e arrembanti, veterane affermate e pretendenti alla Coppa del Mondo. Tutte. Lo fa nella prima gara individuale della stagione, la 15 chilometri, a Östersund, località svedese che le ha regalato già sei vittorie negli anni passati. Lei, la fuoriclasse altoatesina all’ultimo anno da agonista – ha tenuto duro per correre le Olimpiadi di casa, nella “sua” Anterselva – a 35 anni suonati. E dunque Wierer vince il format Individuale in una gara al cardiopalma, con la rincorsa all’uscita dall’ultimo poligono di quattro (con due errori totali) sulla giovanissima finlandese Sonja Leinamo (con un errore complessivo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spettacolo Dorothea Wierer, la campionessa italiana di biathlon trionfa nell’individuale a Ostersund

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer infinita! Trionfo per l’azzurra a dieci anni dal primo in coppa - 13: Si chiude qui la nostra diretta, quante emozioni ci ha regalato Dorothea Wierer ... Come scrive oasport.it

LIVE! Biathlon, martedì 2 dicembre, Individuale femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Carrara, Comola, Auchentaller - Oggi spazio all'Individuale femminile (prova su 15km, quattro poligoni). Segnala eurosport.it

Biathlon: 'voglio sentirmi libera', Dorothea Wierer si racconta - È da oggi disponibile sul canale YouTube di Eurosport Italia il secondo episodio di I'm Coming Home dedicato a Dorothea Wierer, stella del biathlon, prima italiana ad aver vinto titoli mondiali e una ... Scrive ansa.it

Biathlon, Wierer si racconta: "Voglio sentirmi libera" - È da oggi disponibile il secondo episodio di I’m Coming Home dedicato a Dorothea Wierer, stella del biathlon, prima italiana ad aver vinto titoli mondiali e una Coppa del Mondo assoluta. Da sportmediaset.mediaset.it

Dorothea Wierer: «Mi criticavano perché mi truccavo prima delle gare, ora lo fanno tutte. Voglio sentirmi libera» - «La mia vita da quando faccio biathlon è sempre stata super programmata — riflette Dorothea Wierer, stella del biathlon, prima italiana ad aver vinto titoli mondiali e la Coppa del Mondo assoluta — ... Come scrive corriere.it

Dorothea Wierer, la donna che ha cambiato il biathlon in Italia - Dorothea Wierer è stata la prima azzurra a vincere la Coppa del mondo e le medaglie al Mondiale. Lo riporta alfemminile.com