Spazio roadmap per ridurre e riciclare | l’economia circolare va in orbita

Ildenaro.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’analisi pubblicata su  Chem Circularity  propone un  modello di economia circolare per le attività spaziali, con l’obiettivo di  ridurre l’impatto ambientale dei lanci e contenere l’accumulo di detriti orbitali.  Lo studio, guidato da  Jin Xuan della University of Surrey, avverte che ogni missione dispersa materiali preziosi, genera emissioni climalteranti e contribuisce alla crescita di frammenti in orbita, responsabili del 65 percento dei detriti secondo le stime citate. Il lavoro esamina le pratiche attuali di gestione dei satelliti, spesso collocati in orbite “cimitero” o abbandonati nello spazio al termine della missione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

