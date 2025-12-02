Spazio roadmap per ridurre e riciclare | l’economia circolare va in orbita
Un’analisi pubblicata su Chem Circularity propone un modello di economia circolare per le attività spaziali, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei lanci e contenere l’accumulo di detriti orbitali. Lo studio, guidato da Jin Xuan della University of Surrey, avverte che ogni missione dispersa materiali preziosi, genera emissioni climalteranti e contribuisce alla crescita di frammenti in orbita, responsabili del 65 percento dei detriti secondo le stime citate. Il lavoro esamina le pratiche attuali di gestione dei satelliti, spesso collocati in orbite “cimitero” o abbandonati nello spazio al termine della missione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
