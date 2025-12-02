Spal e Carife gli anni in A Ante7 | Qui sono a casa Foiera | Che festa nel 2008
Tre personaggi unici, con un filo conduttore comune: aver portato Ferrara in serie A ed averla mantenuta per alcune stagioni orgogliosamente nella massima serie, lottando contro potenze milionarie. E se la Spal di Mirco Antenucci ha rinverdito l’epopea di Paolo Mazza e delle sedici stagioni in serie A, nel basket la Carife di Farabello e Foiera ha portato per la prima volta la nostra città nell’Olimpo della palla a spicchi. E tutti e tre sono stati i protagonisti sportivi nell’evento dedicato ai 140 anni del nostro giornale. Moderati e incalzati dal vice caposervizio della redazione di Ferrara del Resto del Carlino, Nicola Bianchi, tutti e tre si sono concessi con simpatia e un pizzico di nostalgia dei bei tempi che furono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
