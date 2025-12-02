spaceballs 2 riprese in corso aggiornamenti sulla produzione con josh gad

annuncio sulla produzione di spaceballs 2. Una recente aggiornamento riguardante il sequel di Spaceballs ha portato a una svolta significativa nel processo di produzione. L’attore, sceneggiatore e produttore Josh Gad ha confermato tramite i propri canali social che le riprese del film sono state completate. Questo passo rappresenta un avvicinamento importante verso la realizzazione di uno dei franchise più attesi di Hollywood. lavorazioni e stato attuale della produzione. Secondo quanto condiviso da Gad, Spaceballs 2 ha terminato le fasi di ripresa. Il ricordo del primo film, uscito nel 1987 sotto la regia di Mel Brooks, è ancora vivo tra i fan, e l’ultima dichiarazione di Gad sottolinea che il progetto sta andando avanti con successo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

