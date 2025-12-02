In arrivo tanti nuovi appuntamenti culturali, molti dei quali gratuiti o accessibili con Roma MiC Card. Nuovi allestimenti museali, eventi musicali, viaggi immersivi alla scoperta dell’universo, e inoltre tour archeologici, attività per famiglie e aperture straordinarie sono solo alcune delle iniziative promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in calendario dal 5 all’11 dicembre. Il Museo di Roma a Palazzo Braschi si arricchisce di due nuovi allestimenti: la Sala delle Muse, al secondo piano, ora ospita il prezioso ciclo rinascimentale di affreschi raffigurante Apollo e le Muse, mentre la Sala delle Pittrici, al terzo piano, espone opere di artiste attive a Roma tra XVII e XIX secolo, in continuità con la mostra Roma Pittrice. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, appuntamenti dal 5 all’11 dicembre 2025