Sovraffollamento in carcere a Parma 776 detenuti | 121 in più rispetto alla capienza massima

Il sovraffollamento continua a essere un problema per il carcere di Parma. Sono 121 i detenuti in più rispetto alla capienza massima. Secondo i dati diffusi dal Garante Regionale dei Detenuti Roberto Cavalieri, al 31 ottobre del 2025, in via Burla sono presenti 776 detenuti, con una capienza di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

