Tempo di lettura: 2 minuti “Sono stato informato quest’oggi dagli ex lavoratori Whirlpool di Napoli che l’accordo stipulato lo scorso luglio presso il ministero del Made in Italy, che avrebbe dovuto garantire la continuità della cassa integrazione anche per il 2026, atto a consentire lo sviluppo progressivo delle attività e il contestuale reimpiego dei lavoratori, è in realtà saltato. Ho quindi depositato un’interrogazione per chiedere al governo quale sia, allo stato attuale, la situazione della reindustrializzazione dell’area dell’ex Whirlpool e quali siano le criticità che impediscono l’avvio dei piani industriali, visto che il ministro delle Imprese e del Made in Italy aveva confermato il suo impegno a favore della reindustrializzazione sostenibile, dell’innovazione tecnologica e della valorizzazione delle competenze”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Soumahoro: “Saltato l’accordo cig per l’ex Whirlpool Napoli”