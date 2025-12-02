Soul Express & Collettivo Core al Museo Madre con Selecta

Napolitoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 5 dicembre il Museo Madre (via Luigi Settembrini 79) cambia veste per l’appuntamento Selecta, organizzato da Soul Express in collaborazione con il Collettivo Core che propongono la presentazione di «King Kong Magazine» dalle 19.00 alle 21.00 con il curatore Lorenzo Xiques e gli artisti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

soul express amp collettivoA NAPOLI - Selecta Soul Express e Collettivo Core al Museo Madre il 5 dicembre - Venerdì 5 dicembre il Museo Madre (via Luigi Settembrini 79) cambia veste per l’appuntamento Selecta, organizzato da Soul Express in collaborazione con il Collettivo Core che propongono la presentazio ... Lo riporta napolimagazine.com

Cerca Video su questo argomento: Soul Express Amp Collettivo