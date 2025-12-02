Sotto l'albero solo bellezza I regali più desiderati nel 2025
Ogni anno promettiamo di partire in anticipo con i regali di Natale e ogni anno ci ritroviamo allo stesso punto: a metà dicembre con mille idee regalo che si accavallano e nessuna che sembri davvero quella giusta. Per la mamma che “ha già tutto”, per l’amica del cuore che merita qualcosa di speciale, per lui che dice sempre «non mi serve niente», per la sorella che vuole solo regali di Natale eleganti, per il fidanzato che sogna oggetti da usare davvero, per i bambini che vivono tra fantasia e mini desideri quotidiani. E anche per noi stesse, naturalmente, perché il self-gift è una forma di cura personale che non andrebbe mai sottovalutata. 🔗 Leggi su Amica.it
