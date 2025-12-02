Sotto il segno del Sol Invictus | credenze e culti dei marinai romani

Sapevate che molto prima dell’arrivo del Natale cristiano, il 25 dicembre era già un giorno speciale?Nell’antica Roma si festeggiava la nascita del Sol Invictus, il Sole Invitto: una divinità amatissima dai marinai, che lo invocavano come guida e protezione durante i loro viaggi attraverso il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

