Sotto il Duomo come in Nord Europa | apre il mercatino di Natale La magia delle feste in 78 baite di legno
Milano, 2 dicembre 2025 – Quasi 80 baite di legno, con la classica e calda atmosfera del Nord Europa. E poi addobbi, palline, festoni: è stato inaugurato oggi, alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dell’assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello, del presidente di Apeca Giacomo Errico, il tradizionale Mercatino di Natale in Duom. Il mercatino, organizzato da Ati Promo.Ter Unione-Prisma con Apeca (l’Associazione ambulanti della Confcommercio milanese) e Confcommercio Milano, si snoda tra il primo tratto di corso Vittorio Emanuele II, lungo il perimetro della cattedrale (via ex Camposanto) e via Carlo Maria Martini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
