Sostegno dei caregiver familiari lavoratori approvata in consiglio regionale la risoluzione

Approvata in Commissione Politiche per la Salute la risoluzione per il sostegno dei caregiver familiari lavoratori, che impegna formalmente la Giunta Regionale a costruire una strategia innovativa e coordinata che superi la frammentazione attuale, integrando efficacemente il welfare aziendale con. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

