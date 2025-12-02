Sostegno a ‘Quelli di sempre’

Ilrestodelcarlino.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di un pomeriggio di festa e solidarietà, Adra (Agenzia della Chiesa cristiana avventista per lo sviluppo e il soccorso), ha consegnato 7mila euro, all’associazione " Quelli di Sempre ", realtà cesenate che da anni lavora con passione accanto a ragazze e ragazzi con disabilità. La somma è stata raccolta durante la tradizionale Festa Solidale di settembre, giunta quest’anno alla sua 24ª edizione. Un appuntamento atteso dalla comunità, che ogni anno sceglie di sostenere un’associazione del territorio, contribuendo ai suoi progetti attraverso un evento che unisce divertimento, partecipazione e altruismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

sostegno a 8216quelli di sempre8217

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno a ‘Quelli di sempre’

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Sostegno 8216quelli Sempre8217