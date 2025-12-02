Nel corso di un pomeriggio di festa e solidarietà, Adra (Agenzia della Chiesa cristiana avventista per lo sviluppo e il soccorso), ha consegnato 7mila euro, all’associazione " Quelli di Sempre ", realtà cesenate che da anni lavora con passione accanto a ragazze e ragazzi con disabilità. La somma è stata raccolta durante la tradizionale Festa Solidale di settembre, giunta quest’anno alla sua 24ª edizione. Un appuntamento atteso dalla comunità, che ogni anno sceglie di sostenere un’associazione del territorio, contribuendo ai suoi progetti attraverso un evento che unisce divertimento, partecipazione e altruismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sostegno a ‘Quelli di sempre’