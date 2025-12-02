Sosta selvaggia sulle ciclabili Solo 149 multe in un anno | Mancano agenti alla Locale

Una fila di auto in sosta sulla ciclabile di viale della Libertà. Si vedono quotidianamente, soprattutto in concomitanza con l’uscita dei ragazzi dalle scuole, ma le sanzioni elevate sono poche: 149 nel corso di quest’anno. I dati sono stati resi noti in Consiglio comunale dall’assessore alla Polizia locale Rodolfo Faldini, rispondendo a un’interrogazione presentata da Nicola Niutta (FdI). "Ogni giorno – ha detto il consigliere – in viale della Libertà ci sono auto in sosta su quella che ormai era una pista ciclabile, perché i cordoli non ci sono più e quasi non si vedono neppure le strisce". Delle 149 sanzioni, 43 sono state elevate proprio in viale della Libertà, uno dei tratti più interessati dalla sosta sulle ciclabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

