L’abbonamento per la sosta in centro a Lugo, a partire dall’inizio del 2026, verrà abbassato dagli attuali 120 euro a 80 euro annui. La misura, che riguarda solo la prima auto dei cittadini residenti o anche solo domiciliati nelle strade del centro storico, è stata presa dall’amministrazione comunale della città. "La revisione dei parcheggi blu in centro e alcune segnalazioni di domiciliati, che chiedevano di estendere la possibilità di accedere agli abbonamenti, ci hanno portato a un ripensamento complessivo del regolamento – spiega la sindaca Elena Zannoni –. Da una parte il lieve aumento degli stalli blu, in particolare lungo via Manfredi e alcune strade vicine alla stazione, e dall’altra la nuova Area pedonale urbana di via Matteotti e piazza Baracca hanno comportato l’esigenza, per sempre più cittadini, di optare per l’abbonamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sosta, l’abbonamento cala di prezzo: "Per mitigare i disagi dei residenti"