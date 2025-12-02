Sospetta frode sui programmi di formazione per giovani diplomatici | l' ex ministra Mogherini in stato di fermo a Bruxelles
A dare la notizia i media belgi. Con Federica Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa ed ex Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera, fermate anche altre due persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
