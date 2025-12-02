Sospetta frode sui programmi di formazione per giovani diplomatici | fermati l' ex ministra Mogherini e l' ex ambasciatore Sannino 

A dare la notizia i media belgi. Con loro fermata una terza persona. Federica Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, è stata Alta rappresentante dell'Ue per la politica estera; Stefano Sannino  è l'attuale direttore generale della Dg Mediterraneo della Commissione europea. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

"Sospetta frode sui programmi di formazione per giovani diplomatici": fermati l'ex ministra Mogherini e l'ex ambasciatore Sannino 

