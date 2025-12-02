Firenze, 2 dicembre 2025 – “Abbiamo scelto, lo abbiamo deliberato proprio ieri nell'ultima seduta di giunta, di sospendere questi accorpamenti in attesa delle sentenze che arriveranno dai ricorsi che abbiamo nuovamente presentato”, lo ha annunciato Alessandra Nardini, assessora all'Istruzione della Regione Toscana, a proposito dei possibili accorpamenti fra scuole toscane per effetto del nuovo piano nazionale di dimensionamento scolastico. Liceo Michelangiolo, la protesta contro gli accorpamenti Accorpamenti scuole. La Toscana fa ricorso: "Dati diversi dalla realtà" "La Regione con profondo senso istituzionale ha deciso di rispettare una norma che non condividiamo - ha spiegato, in una conferenza stampa - e che abbiamo avversato convintamente fin dall'inizio e continuiamo a ritenere sbagliata, sia nel merito che nel metodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sospesi gli accorpamenti delle scuole in Toscana. La Regione: “Tagli assolutamente ingiusti”