Sosa sull’accoglienza a Spalletti in Napoli-Juve | Preferirei l’indifferenza ai fischi!

Parlami.eu | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso di ‘Napoli Talk’ su Radio tutto Napoli è intervenuto  Roberto ‘El Pampa’ Sosa. L’ex attaccante azzurro, è intervenuto partendo dal momento degli azzurri, reduci dalla vittoria sul campo della Roma:  “C’è un prima e un dopo Bologna: quelle dichiarazioni di Conte hanno creato un po’ di polemica nella squadra, nella società e anche tra noi tifosi. Ma da lì in poi il Napoli sta giocando molto bene. Secondo me non c’era bisogno di quegli interventi, Conte però ha ritenuto di sì. A Roma abbiamo visto un Napoli che, tatticamente, ha giocato con la testa di Conte ma a tratti anche con quella di Gasperini. 🔗 Leggi su Parlami.eu

