Sos spazi e finanziamenti Risorse ancora inadeguate Nasce il Fondo Giovani

Ilgiorno.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È nel confronto diretto con l’Europa, che emerge in maniera evidente lo scollamento con il sistema nazionale del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università, che, assegnato su base annuale, si dimostra inadeguato rispetto alla pianificazione e agli orizzonti dei programmi internazionali": la rettrice del Politecnico di Milano torna ad accendere un faro sui fondi all’università. Un problema condiviso da studenti, professori e ospiti presenti nell’aula magna, che sottolineano l’urgenza di un cambio di passo con un applauso. Il Fondo di Finanziamento Ordinario è "inadeguato" sia per le tempistiche ("Riceviamo l’FFO a settembre dell’anno in corso ed è difficile pianificare", spiega a margine), sia sul fronte del diritto allo studio: "Il Politecnico attualmente copre il 100% degli oltre settemila idonei ricorrendo a fondi propri", ricorda Donatella Sciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sos spazi e finanziamenti risorse ancora inadeguate nasce il fondo giovani

© Ilgiorno.it - Sos spazi e finanziamenti. Risorse ancora inadeguate. Nasce il Fondo Giovani

News recenti che potrebbero piacerti

sos spazi finanziamenti risorseSos spazi e finanziamenti. Risorse ancora inadeguate. Nasce il Fondo Giovani - L’ateneo aggiunge 9,5 milioni per gli idonei alla borsa di studio rimasti esclusi. Lo riporta ilgiorno.it

SoS Confidi, utilizzare subito le risorse contro l'usura - Utilizzare i fondi esistenti al più presto per non rimanere soffocati dagli usurai e per dare uno slancio all'economia sana. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sos Spazi Finanziamenti Risorse