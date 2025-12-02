Sos spazi e finanziamenti Risorse ancora inadeguate Nasce il Fondo Giovani
"È nel confronto diretto con l’Europa, che emerge in maniera evidente lo scollamento con il sistema nazionale del Fondo di Finanziamento Ordinario delle università, che, assegnato su base annuale, si dimostra inadeguato rispetto alla pianificazione e agli orizzonti dei programmi internazionali": la rettrice del Politecnico di Milano torna ad accendere un faro sui fondi all’università. Un problema condiviso da studenti, professori e ospiti presenti nell’aula magna, che sottolineano l’urgenza di un cambio di passo con un applauso. Il Fondo di Finanziamento Ordinario è "inadeguato" sia per le tempistiche ("Riceviamo l’FFO a settembre dell’anno in corso ed è difficile pianificare", spiega a margine), sia sul fronte del diritto allo studio: "Il Politecnico attualmente copre il 100% degli oltre settemila idonei ricorrendo a fondi propri", ricorda Donatella Sciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
News recenti che potrebbero piacerti
IL PORTO CAMBIERÀ VOLTO Dopo 5 anni sbloccata la prima tranche di finanziamenti che può dare il via ai lavori: un waterfront turistico al posto dei cantieri navali e nuovi spazi sul mare. - facebook.com Vai su Facebook
Sos spazi e finanziamenti. Risorse ancora inadeguate. Nasce il Fondo Giovani - L’ateneo aggiunge 9,5 milioni per gli idonei alla borsa di studio rimasti esclusi. Lo riporta ilgiorno.it
SoS Confidi, utilizzare subito le risorse contro l'usura - Utilizzare i fondi esistenti al più presto per non rimanere soffocati dagli usurai e per dare uno slancio all'economia sana. ansa.it scrive