Sorrentino la poetica di Antonio Albanese e Geppi Cucciari | il cinema 2026 di Piper Film
Il listino presentato a Sorrento è un mix di autori affermati e nuove voci. E attenzione alla coppia Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Approfondito, eterogeneo, non banale. Il listino 2026 di Piper Film - presentato a Sorrento - miscela cinema italiano d'autore e commedia raffinata, registi affermati e nuovi nomi pronti a emergere. Senza dubbio, tra i film più attesi spicca La grazia di Paolo Sorrentino, interpretato da Toni Servillo, Anna Ferzetti e Massimo Venturiello e passato in concorso a Venezia 82. Piper Film: il cinema del 2026 Più vicino ai registri della commedia amara è invece Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, un progetto che lo vede di nuovo dietro la macchina da presa e che si muove fra fragilità quotidiane e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Paolo Sorrentino e Toni Servillo tornano sul grande schermo con #Lagrazia, ritratto intimo e politico che segna un nuovo equilibrio nella sua poetica. In anteprima dal 25 dicembre solo la mattina. Prevendite aperte: https://www.circuitocinema.com/film/la-graz - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Albanese, un talento che risuona anche nel suo primo romanzo - Antonio Albanese è una delle mie riserve di buonumore, fin dai tempi di Epifanio e di Alex Drastico. Riporta corriere.it
“L’addio alle armi di zio Nino” - ma poco, solo qualche frase, qualche accenno – di questo zio scappato nel cuore della guerra ... Riporta repubblica.it