Sorrentino la poetica di Antonio Albanese e Geppi Cucciari | il cinema 2026 di Piper Film

Il listino presentato a Sorrento è un mix di autori affermati e nuove voci. E attenzione alla coppia Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. Approfondito, eterogeneo, non banale. Il listino 2026 di Piper Film - presentato a Sorrento - miscela cinema italiano d'autore e commedia raffinata, registi affermati e nuovi nomi pronti a emergere. Senza dubbio, tra i film più attesi spicca La grazia di Paolo Sorrentino, interpretato da Toni Servillo, Anna Ferzetti e Massimo Venturiello e passato in concorso a Venezia 82. Piper Film: il cinema del 2026 Più vicino ai registri della commedia amara è invece Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese, un progetto che lo vede di nuovo dietro la macchina da presa e che si muove fra fragilità quotidiane e .

