Sorpreso con hashish e contanti | denunciato un 18enne

La polizia ha denunciato un 18enne del posto per spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato nel pomeriggio di lunedì 1 dicembre in piazza Rissotto, nel quartiere di Bolzaneto, dove una volante del commissariato di Cornigliano ha notata il giovane, insieme a un amico, mentre sostava. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

