Sorbo Serpico celebra Santa Lucia | gli eventi in programma
La festività in onore di Santa Lucia a Sorbo Serpico si terrà sabato 13 dicembre a partire dalle ore 8:00. Alle ore 11:00 sarà celebrata la Solenne Messa dal giovane parroco Don Antonio, seguita dalla solenne processione che attraverserà le strade del paese, accompagnata dai fedeli provenienti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
PATTO D’AMICIZIA Piacevole visita oggi in Comune da parte di Gianni Marino, storico e cultore delle tradizioni, che ha voluto omaggiare l’Amministrazione con il volumetto “Nusco – Sorbo Serpico – Santo Stefano del Sole nel nome di Sant’Amato”. Un gesto - facebook.com Vai su Facebook