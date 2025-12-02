Sorbo Serpico celebra Santa Lucia | gli eventi in programma

Avellinotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La festività in onore di Santa Lucia a Sorbo Serpico si terrà sabato 13 dicembre a partire dalle ore 8:00. Alle ore 11:00 sarà celebrata la Solenne Messa dal giovane parroco Don Antonio, seguita dalla solenne processione che attraverserà le strade del paese, accompagnata dai fedeli provenienti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Sorbo Serpico Celebra Santa