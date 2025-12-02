Sora XMAS RELOAD Natale in evoluzione | dal Cuore del Passato all’Innovazione del Futuro

L’Associazione Musicale “Le Voci del Cuore APS”, con il patrocinio del Comune di Sora, è lieta di presentare il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 18.00, presso la suggestiva cornice della Basilica di San Domenico in Sora.L’evento, dal titolo “XMAS. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Sora oggi: si monta la ruota panoramica in Piazza Indipendenza - facebook.com Vai su Facebook

SORA: NATALE SI AVVICINA… - Sora (FR) – Natale si avvicina e la Consulta Comunale Commercio, Industria ed Artigianato di Sora torna a riunirsi in vista delle prossime festività. Lo riporta osservatoreitalia.eu

Il regalo di OpenAI per Natale: Sora gratis durante le feste, ma non per tutti - Si sono conclusi nelle scorse ore i 12 annunci di OpenAi nel suo calendario del’Avvento, con un regalo per tutti. Come scrive tech.everyeye.it

OpenAI festeggia il Natale con Sora: accesso illimitato durante le festività! - Nonostante siano finiti, i 12 giorni di OpenAI continuano ad omaggiare gli utenti con regali all’insegna dell’intelligenza artifciale. Secondo gizchina.it

Sora, accesso gratuito agli utenti ChatGPT Plus per Natale - Regalo a sorpresa per gli abbonati a ChatGPT Plus: accesso gratuito e illimitato al generatore di video AI Sora di OpenAI per Natale. Scrive punto-informatico.it

Frosinone, parcheggi gratis a Sora per dare impulso al commercio a Natale - E' quanto ha deciso l'amministrazione comunale per cercare di dare slancio e impulso al commercio. Scrive ilmessaggero.it

Sora, accesso gratuito agli utenti ChatGPT Plus per Natale - Sam Altman ha deciso di fare un regalino extra a tutti gli abbonati a ChatGPT Plus. Lo riporta msn.com