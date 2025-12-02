Sono vivo per miracolo | Polonara racconta il trapianto e commuove tutti

Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, attualmente sta combattendo ogni giorno per ritrovare la forma dopo un trapianto di midollo osseo. Nonostante la distanza, la sua voce ha fatto vibrare la conferenza stampa sulla donazione di midollo, organizzata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Quest'anno l'albero in piazza è vivo. Qui il messaggio che ci ha trasmesso per tutti i cittadini e le cittadine "Ciao a tutti e tutte! Mi presento, mi chiamo Abies Nordmanniana, ma per gli amici sono Abies. Sono un albero vivo e, come Babbo Natale, lavoro so - facebook.com Vai su Facebook

Achille Polonara ringrazia la donatrice di midollo dopo il trapianto e il coma: “Grazie a lei sono ancora qui. E’ stato quasi un miracolo” - L’ex giocatore di Virtus e Nazionale è intervenuto durante la presentazione di un progetto di Regione Emilia- Da msn.com

Achille Polonara: “Sono vivo grazie a un trapianto, donare salva la vita” - L’ex giocatore della Virtus e della Nazionale ospite all’evento di Admo e Regione: “Un miracolo essere qui”. Scrive bolognatoday.it

Basket, Achille Polonara sta meglio: “E’ stato un miracolo” - A dirlo è lo stesso giocatore di basket della Dinamo Sassari e della nazionale. Da corrierenazionale.it

Basket: Polonara, 'vivo grazie a trapianto e a cure eccezionali' - Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. Come scrive msn.com

Achille Polonara, riuscito il trapianto di midollo per leucemia mieloide/ “Sono pronto per tornare in campo” - Achille Polonara, il messaggio dopo il trapianto di midollo osseo per curare la leucemia mieloide: "Donate tutti, può salvare vite" Il giocatore di basket Achille Polonara si è sottoposto ad un ... Come scrive ilsussidiario.net

Polonara, il giocatore affetto da leucemia farà il trapianto di midollo: trovata donatrice - Lo ha comunicato lui stesso al Corriere della Sera: "È una ragazza americana compatibile al 90%. Da tg24.sky.it