Sono vivo per miracolo | Polonara racconta il trapianto e commuove l’Emilia-Romagna

Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, attualmente sta combattendo ogni giorno per ritrovare la forma dopo un trapianto di midollo osseo. Nonostante la distanza, la sua voce ha fatto vibrare la conferenza stampa sulla donazione di midollo, organizzata. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Achille Polonara ringrazia la donatrice di midollo dopo il trapianto e il coma: “Grazie a lei sono ancora qui. E’ stato quasi un miracolo” - L’ex giocatore di Virtus e Nazionale è intervenuto durante la presentazione di un progetto di Regione Emilia- Scrive ilrestodelcarlino.it

Achille Polonara: “Sono vivo grazie a un trapianto, donare salva la vita” - L’ex giocatore della Virtus e della Nazionale ospite all’evento di Admo e Regione: “Un miracolo essere qui”. Riporta bolognatoday.it

Le toccanti parole di Polonara: "Tifosi, il vostro affetto è fondamentale". E sull'Italia di Banchi... - Il giocatore della Dinamo Sassari è intervenuto in video collegamento alla conferenza stampa organizzata da Admo in Regione Emilia- Segnala corrieredellosport.it

Basket: Polonara, 'vivo grazie a trapianto e a cure eccezionali' - Mi avevano dato per spacciato, poi è andato tutto bene. Come scrive msn.com

Achille Polonara alle Iene: «Sono stato in coma 10 giorni, mi avevano detto che al 90% sarei morto». Poi il risveglio e l'uscita dall'ospedale - Achille Polonara, ex giocatore della Virtus Bologna e della Nazionale italiana, ha vissuto nelle ultime settimane momenti di profonda difficoltà dopo il trapianto di midollo osseo al quale si è ... Si legge su leggo.it

Polonara è stato dimesso. La moglie: "È stato in coma, le possibilità di vita erano basse" - Dopo il trapianto di midollo, il giocatore di Sassari ha avuto un decorso difficile, come raccontato dalla moglie alle Iene: "Gli è partito un trombo e il cervello era in carenza di ossigeno" Il ... Scrive gazzetta.it